El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

Hoy, 15 de febrero de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que sugieren la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, manteniendo una atmósfera gris que podría influir en las actividades al aire libre. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 13 grados , lo que proporciona un ambiente fresco, ideal para quienes prefieren evitar el calor excesivo.

A medida que avance el día, se prevé que la probabilidad de precipitación se mantenga alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, especialmente entre las 19:00 y la 01:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.2 mm en la tarde. Sin embargo, no se anticipan tormentas significativas, ya que la probabilidad de tormenta se estima en un 35% solo en las horas de la tarde, lo que sugiere que cualquier actividad eléctrica será mínima.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 84% y el 90%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Esto es algo a tener en cuenta para quienes planeen salir, ya que se recomienda vestirse en capas para mantenerse cómodos.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 14 y 23 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento puede contribuir a que las condiciones se sientan más frescas, especialmente en áreas expuestas. Es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar, especialmente en zonas costeras.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas podrían experimentar un ligero aumento, alcanzando hasta 14 grados . Sin embargo, el cielo seguirá cubierto y las posibilidades de lluvia persistirán, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de conducción.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o para llevar un paraguas si se planea salir.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 15 de febrero de 2026, Catoira se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones de cielo que se mantendrán en su mayoría nubladas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, y esta tendencia continuará durante el día, con la posibilidad de lluvias escasas en varios periodos. Las primeras horas de la mañana se presentarán con temperaturas estables alrededor de los 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día. Las condiciones meteorológicas indican que la lluvia será escasa en la mayor parte del día, aunque se prevén momentos de mayor intensidad hacia la tarde y la noche.

Hoy, 15 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que la lluvia será un factor constante en la jornada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.