El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos grises que dominarán la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia escasa que podría presentarse en varios momentos del día. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Vilaboa experimenten algunas lloviznas a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 13 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de alrededor de 10 grados, aumentando ligeramente a 11 grados en la mañana y alcanzando un máximo de 13 grados en la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad, que rondará el 87%, generará una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda. Los niveles de humedad se mantendrán entre el 75% y el 93% a lo largo del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Esto es importante para que los residentes se vistan adecuadamente y se preparen para un día que, aunque no será extremadamente frío, sí requerirá abrigo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h en momentos puntuales. Este viento puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en áreas abiertas. Los vientos más fuertes se prevén en la tarde, lo que podría generar un ambiente más incómodo para actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad en la mañana y un leve aumento al 25% en la tarde, lo que sugiere que, aunque la lluvia será un factor, las tormentas eléctricas no son una preocupación significativa para hoy. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Vilaboa estén atentos a las condiciones cambiantes y se preparen para un día húmedo y fresco, ideal para actividades en interiores.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

Hoy, 15 de febrero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las primeras horas de la mañana presentarán temperaturas alrededor de 10 grados , con una ligera subida a 11 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.