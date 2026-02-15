El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

Hoy, 15 de febrero de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían traer algo de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 8 a 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% en la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 10 grados, con un leve aumento en la sensación térmica. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es notable, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Las lluvias serán escasas al principio, pero se intensificarán hacia la tarde y la noche, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en las horas más críticas, especialmente entre las 22:00 y las 23:00 horas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 26 km/h. Las ráfagas podrían ser más intensas, alcanzando hasta 48 km/h en los momentos de mayor actividad. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que, aunque la lluvia será un factor constante, no se anticipan fenómenos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones cambiantes, ya que la combinación de viento y lluvia puede hacer que las condiciones sean incómodas, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche. Se aconseja precaución en las carreteras y caminos rurales, ya que el suelo podría volverse resbaladizo.

En resumen, el día en Vila de Cruces se caracterizará por un cielo cubierto y lluvias intermitentes, con temperaturas frescas y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones húmedas y ventosas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de bruma y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que generará una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la posibilidad de lluvia.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas áreas. A medida que avance la jornada, la bruma persistirá en las primeras horas, pero se espera que las condiciones se mantengan estables con nubes densas.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 10 grados a lo largo del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.