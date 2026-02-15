El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas indican que la lluvia será escasa, aunque se espera que se acumulen pequeñas cantidades de agua, especialmente en las horas centrales de la jornada.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 13 grados . A primera hora, se registrarán mínimas de 11 grados, aumentando ligeramente a 12 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 13 grados por la tarde. Esta temperatura, aunque fresca, se verá acompañada de una humedad relativa alta, que rondará entre el 74% y el 90%, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo habitual.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 24 km/h. Las rachas más intensas se prevén para la tarde, alcanzando hasta 50 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y algo incómodo para actividades al aire libre. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades en la costa o en zonas expuestas.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, con un 90% de posibilidades de lluvia en las primeras horas del día, aumentando a un 100% en las horas centrales. Se anticipa que las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.5 mm en total. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad podría traer sorpresas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un 25% de posibilidad de tormentas eléctricas en las últimas horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia será la protagonista, no se descartan episodios de actividad eléctrica.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un tiempo cubierto y fresco, con lluvias escasas y un viento moderado a fuerte. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día húmedo y ventoso, y que consideren llevar paraguas y ropa adecuada para las condiciones.

Hoy, 15 de febrero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. A partir de las 5:00 a.m. hasta las 8:00 a.m., se espera que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando un 90% en las primeras horas y un 100% entre las 7:00 a.m. y la 1:00 p.m. Esto sugiere que los habitantes de Cangas deben estar preparados para la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

