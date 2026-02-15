El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de nubosidad se mantengan, con intervalos de lluvia escasa. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de 19:00 a 01:00, lo que indica que es muy probable que los residentes de Valga necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 24 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 48 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia puede generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando hasta 13 grados , pero con la llegada de la lluvia, es probable que la sensación térmica se mantenga más baja. La noche se presentará con cielos cubiertos y continuarán las lluvias, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm en total durante el día.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 25% de posibilidad en el periodo de 19:00 a 01:00, lo que sugiere que, aunque las condiciones serán inestables, no se anticipan tormentas severas. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo húmedo y cubierto, con lluvias intermitentes y vientos moderados. Los residentes deben prepararse para un día fresco y lluvioso, manteniendo precauciones al salir y considerando el uso de ropa impermeable.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 15 de febrero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que sugieren la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 11 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados, lo que podría resultar en un ambiente fresco y húmedo.

Hoy, 15 de febrero de 2026, Catoira se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones de cielo que se mantendrán en su mayoría nubladas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, y esta tendencia continuará durante el día, con la posibilidad de lluvias escasas en varios periodos. Las primeras horas de la mañana se presentarán con temperaturas estables alrededor de los 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.