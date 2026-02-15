El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá constante durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 84% y el 92%, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad, combinado con el cielo cubierto, podría hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que haya lluvias escasas, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia a lo largo del día. Sin embargo, las cantidades de lluvia serán mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm en total.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 17 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 38 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes de Tui que se vistan adecuadamente para el tiempo.

A medida que avance el día, el sol se ocultará a las 19:07, marcando el final de una jornada que, aunque nublada y potencialmente lluviosa, ofrecerá temperaturas relativamente suaves. Los amantes de la naturaleza y los paseos al aire libre deben estar preparados para las condiciones cambiantes y considerar llevar un paraguas o un impermeable si planean salir.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo corto, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante la posibilidad de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo permanecerá completamente cubierto, con temperaturas que rondan los 11 a 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 88%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , proporcionando un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.