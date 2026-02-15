El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura nubosa será total, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 13 grados , lo que sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la posibilidad de lluvia.

A lo largo de la jornada, se prevé que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando hasta un 100% en ciertos periodos. La lluvia será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en las horas más críticas. Sin embargo, es recomendable llevar un paraguas o impermeable, especialmente entre las 16:00 y las 19:00 horas, cuando se espera que la lluvia sea más probable.

La humedad relativa se mantendrá elevada, rondando entre el 81% y el 89%, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescura. Esta combinación de nubes y humedad puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se aconseja vestirse en capas para mayor comodidad.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre los 22 y 41 km/h, predominando de dirección suroeste. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fresca, especialmente en áreas abiertas. Los vientos más fuertes se esperan hacia el final de la tarde, lo que podría generar un ambiente más dinámico y fresco.

La visibilidad será buena en general, aunque puede verse afectada brevemente por la lluvia. Las condiciones meteorológicas no indican la posibilidad de tormentas eléctricas, lo que sugiere que, a pesar de la lluvia, no habrá fenómenos severos que puedan alterar las actividades diarias.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un día que invita a disfrutar de actividades en interiores o, si se opta por salir, a estar preparado para las inclemencias del tiempo.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , proporcionando un tiempo fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 90%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá constante durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.