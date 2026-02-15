El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

Hoy, 15 de febrero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las primeras horas de la mañana presentarán temperaturas alrededor de 10 grados , con una ligera subida a 11 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas se mantengan estables, rondando entre 11 y 12 grados . Sin embargo, la combinación de la alta humedad y el viento del sur-suroeste, que soplará a velocidades de entre 15 y 20 km/h, puede hacer que la sensación térmica sea más baja. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 47 km/h en las horas más activas de la tarde, lo que podría generar incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvias en los periodos de la mañana y la tarde. Se anticipa que las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm en total a lo largo del día. Sin embargo, es importante estar preparados, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Las lluvias más intensas se prevén hacia la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 18:00 horas, cuando la probabilidad de tormentas aumenta a un 25%.

La visibilidad podría verse afectada por la combinación de la lluvia y el viento, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que mantengan precaución y reduzcan la velocidad en caso de encontrarse con condiciones adversas.

En resumen, el día en Soutomaior se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. La combinación de viento y humedad hará que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja a quienes deban salir que lleven paraguas y se vistan adecuadamente para el tiempo.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 15 de febrero de 2026, el tiempo en Pazos de Borbén se presenta mayormente cubierto, con una probabilidad de lluvia que se mantiene alta a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 9 a 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos grises que dominarán la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia escasa que podría presentarse en varios momentos del día. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Vilaboa experimenten algunas lloviznas a lo largo del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.