El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 10 grados a lo largo del día.

A medida que avance la jornada, la nubosidad persistirá, con intervalos de cubierto y algunas lluvias escasas. Se prevé que la precipitación sea mínima, con acumulados que no superarán los 0.4 mm en las horas más críticas, aunque se espera que la probabilidad de lluvia sea alta, alcanzando hasta un 100% en ciertos periodos, especialmente entre las 7 y las 19 horas. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% a primera hora y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 78%. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas significativas, especialmente en las horas de la tarde. La dirección predominante será del oeste, con velocidades que alcanzarán hasta 28 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Las ráfagas máximas podrían llegar a los 50 km/h hacia el final de la jornada, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 20% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde, lo que indica que, aunque el tiempo será inestable, no se anticipan fenómenos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y temperaturas frescas. La combinación de alta humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente y estar preparados para posibles lluvias.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de niebla y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas áreas. A medida que avance la jornada, la bruma persistirá en las primeras horas, pero se espera que las condiciones se mantengan estables con nubes densas.

Hoy, 15 de febrero de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían traer algo de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 8 a 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% en la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.