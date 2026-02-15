El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Sanxenxo se presenta con un panorama mayormente cubierto, con cielos que permanecerán nublados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. A partir del periodo de la tarde, se prevé la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas centrales, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 13 grados . Este rango térmico sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo debido a la sensación térmica que puede verse afectada por la humedad y el viento. La humedad relativa será alta, oscilando entre el 88% y el 92%, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 47 km/h en las horas más activas del día. Este viento, combinado con la alta humedad, puede generar ráfagas que incrementen la sensación de frío, por lo que es aconsejable estar preparado para condiciones ventosas.

La precipitación acumulada durante el día podría llegar a ser de hasta 0.8 mm, con lluvias ligeras que se concentrarán principalmente en la tarde y la noche. A pesar de que la probabilidad de tormentas es baja, se prevé un leve aumento en la actividad eléctrica hacia el final del día, con un 35% de probabilidad de tormenta entre las 19:00 y las 01:00 horas.

Los amantes de la naturaleza y los paseos al aire libre deben tener en cuenta que, aunque las lluvias serán escasas, el suelo puede estar resbaladizo debido a la humedad. Por lo tanto, se recomienda precaución al caminar por senderos o áreas no pavimentadas.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o para aquellos que prefieren un ambiente tranquilo y fresco.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición se mantenga durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la lluvia.

Hoy, 15 de febrero de 2026, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvia escasa a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se ha mantenido cubierto, y esta tendencia continuará durante el día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.