El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos grises que dominarán la jornada. Desde la medianoche hasta la tarde, se espera que las nubes cubran el cielo, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, los termómetros marcarán alrededor de 10 grados, aumentando gradualmente hasta llegar a los 14 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 74% y el 92%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas frescas, puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad significativa de lluvia, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm en total. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos del día, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Salvaterra de Miño necesiten paraguas a mano.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 18 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que avance el día, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

No se prevén tormentas eléctricas, lo que significa que, aunque la lluvia será una posibilidad, no habrá condiciones severas que puedan afectar la seguridad de los habitantes. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones al salir, dado el tiempo inestable y la posibilidad de lluvia.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas frescas, alta humedad y una probabilidad considerable de lluvia. Los vientos del suroeste aportarán un toque de frescura, haciendo que sea un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo con un abrigo adecuado y un paraguas a la mano.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos grises que dominarán la jornada. Desde la medianoche hasta el amanecer, la cobertura nubosa será total, y aunque no se esperan tormentas, la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Esto sugiere que, aunque la lluvia será escasa, es probable que se registren algunas gotas a lo largo de la jornada, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

Hoy, 15 de febrero de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente nublado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte del día. A medida que avance la jornada, se prevé que la nubosidad continúe, con algunas posibilidades de lluvia escasa en ciertos momentos.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.