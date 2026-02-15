El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas.

A partir de las 04:00, se espera que la lluvia comience a hacer acto de presencia, aunque en cantidades escasas. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 0.3 mm en las primeras horas, aumentando ligeramente a lo largo de la mañana. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que indica que es muy probable que los residentes necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde. En los periodos más ventosos, se prevén ráfagas que podrían alcanzar hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. La dirección del viento, combinada con la humedad relativa que se mantendrá en torno al 85-89%, contribuirá a un ambiente húmedo y fresco.

La humedad relativa será alta, alcanzando picos del 89% en las primeras horas del día, lo que puede hacer que la sensación de frío sea más intensa. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría resultar incómodo para algunas personas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea mínima durante la mañana, con un 0% de probabilidad. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas aisladas, con un 5% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00. Esto podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un cielo cubierto y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los habitantes estar preparados para la lluvia y el viento, y considerar las condiciones climáticas al planificar sus actividades.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , proporcionando un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos grises que dominarán la jornada. Desde la medianoche hasta la tarde, se espera que las nubes cubran el cielo, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, los termómetros marcarán alrededor de 10 grados, aumentando gradualmente hasta llegar a los 14 grados en la tarde.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá constante durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.