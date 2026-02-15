El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día. Las condiciones meteorológicas indican que la lluvia será escasa en la mayor parte del día, aunque se prevén momentos de mayor intensidad hacia la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se espera que oscile entre el 86% y el 92%. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que se registren entre 0.1 y 0.4 mm a lo largo del día, con un aumento notable en la cantidad de lluvia hacia la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de 13:00 a 19:00, lo que indica que es muy probable que los residentes de Ribadumia necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 22 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 43 km/h en las horas más activas del día. Este viento puede contribuir a una sensación de frío adicional, especialmente en áreas expuestas. Es recomendable que las personas que se desplacen al aire libre tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas fuertes.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% en la mañana y un leve aumento al 35% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia será una constante, las tormentas eléctricas no son una preocupación inmediata, aunque no se pueden descartar por completo en la noche.

En resumen, Ribadumia experimentará un día mayormente cubierto y fresco, con lluvias intermitentes y un viento moderado. Los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y frescas, y es aconsejable planificar actividades al aire libre con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.