El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán ligeras. Se anticipa que la precipitación acumulada será de hasta 0.3 mm en las horas de la tarde, con intervalos de lluvia que podrían ser más intensos en la noche. La humedad relativa se mantendrá elevada, rondando entre el 75% y el 91%, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescura y podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 47 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar un ambiente algo incómodo, especialmente para quienes se encuentren al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente en áreas expuestas, debido a la posibilidad de ráfagas fuertes.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la combinación de la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Se aconseja a los conductores que mantengan una velocidad moderada y estén atentos a las condiciones de la carretera.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy será mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado a fuerte del suroeste. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir. La jornada culminará con un ocaso a las 19:06, marcando el final de un día que, aunque fresco y lluvioso, también ofrece la oportunidad de disfrutar de la calidez del hogar.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 15 de febrero de 2026, el tiempo en Pazos de Borbén se presenta mayormente cubierto, con una probabilidad de lluvia que se mantiene alta a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 9 a 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Hoy, 15 de febrero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las primeras horas de la mañana presentarán temperaturas alrededor de 10 grados , con una ligera subida a 11 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos grises que dominarán la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia escasa que podría presentarse en varios momentos del día. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Vilaboa experimenten algunas lloviznas a lo largo del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

