El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 a 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia se incrementará, con registros de hasta 0.3 mm de precipitación esperados en las horas centrales del día. La lluvia será escasa, pero constante, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 99% en algunos momentos, lo que acentuará la sensación de frescor.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 27 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 47 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se sale a la calle.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia sea del 100% en intervalos específicos del día, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Aunque no se anticipan tormentas significativas, existe una leve posibilidad de que se produzcan algunas descargas eléctricas hacia el final de la tarde, con un 35% de probabilidad de tormenta en el periodo de 19:00 a 01:00.

Los ciudadanos de Pontevedra deben estar preparados para un día de clima inestable, con la posibilidad de lluvias intermitentes y un cielo mayormente cubierto. Aquellos que planeen actividades al aire libre deben considerar llevar paraguas y ropa adecuada para el frío y la humedad. A medida que se acerque la noche, las condiciones climáticas continuarán siendo similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán ligeramente, manteniendo la sensación de frescor en la ciudad.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 10 a 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que generará una sensación de frío y un ambiente húmedo.

Hoy, 15 de febrero de 2026, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvia escasa a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se ha mantenido cubierto, y esta tendencia continuará durante el día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día. Las condiciones atmosféricas indican que la lluvia será escasa en la mayoría de los periodos, aunque se prevén algunas variaciones en la intensidad de las precipitaciones.

