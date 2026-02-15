El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en las horas centrales del día y aumentando a 0.9 mm hacia la noche. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de la tarde y la noche, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 22 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 46 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento serán más intensas durante la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 30% de posibilidad en las últimas horas del día, lo que podría traer consigo un cambio en la intensidad de las lluvias. Es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden variar rápidamente.

La temperatura máxima alcanzará los 13 grados en las horas de la tarde, pero con el viento y la humedad, la sensación térmica podría ser más fría. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, manteniéndose en torno a los 11 grados.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes y un viento notablemente fuerte. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo inestable y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 15 de febrero de 2026, Catoira se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones de cielo que se mantendrán en su mayoría nubladas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, y esta tendencia continuará durante el día, con la posibilidad de lluvias escasas en varios periodos. Las primeras horas de la mañana se presentarán con temperaturas estables alrededor de los 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.