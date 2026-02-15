El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

Hoy, 15 de febrero de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente nublado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte del día. A medida que avance la jornada, se prevé que la nubosidad continúe, con algunas posibilidades de lluvia escasa en ciertos momentos.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 14 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 10 grados, aumentando ligeramente a 13 grados hacia el mediodía y manteniéndose en torno a este valor durante la tarde. Este ambiente fresco, combinado con la alta humedad relativa, que alcanzará hasta el 90%, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, se espera que haya ligeras lluvias en algunos periodos del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia, especialmente en las horas de la tarde. Las cantidades de lluvia previstas son mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.4 mm, lo que indica que, aunque habrá humedad en el ambiente, no se anticipan tormentas significativas.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento puede aportar una sensación de frescura adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

Los amantes de las actividades al aire libre deben tener en cuenta que, aunque las lluvias serán ligeras, el cielo cubierto y la posibilidad de chubascos pueden hacer que las condiciones no sean ideales para disfrutar de un día al aire libre. Se recomienda llevar un paraguas o un impermeable si se planea salir, especialmente en las horas de la tarde, cuando la probabilidad de lluvia es más alta.

En resumen, Ponteareas experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas moderadas y la posibilidad de lluvias ligeras. La combinación de humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que es aconsejable vestirse adecuadamente para el tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos grises que dominarán la jornada. Desde la medianoche hasta la tarde, se espera que las nubes cubran el cielo, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, los termómetros marcarán alrededor de 10 grados, aumentando gradualmente hasta llegar a los 14 grados en la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.