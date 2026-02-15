El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

Hoy, 15 de febrero de 2026, Ponte Caldelas se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 8 grados centígrados. A medida que avance el día, la temperatura podría alcanzar hasta los 11 grados, pero la sensación térmica podría ser más fresca debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 90%.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, especialmente entre las 19:00 y la medianoche. Se anticipa que las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las horas más activas. A lo largo de la mañana y la tarde, se espera que la lluvia sea intermitente, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es recomendable que los residentes y visitantes de Ponte Caldelas se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, especialmente si planean estar al aire libre.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se aconseja precaución a los conductores y peatones, ya que la combinación de humedad y viento puede crear condiciones resbaladizas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo permanecerá cubierto. La lluvia podría intensificarse hacia el final del día, con un aumento en la acumulación de agua. Los habitantes de Ponte Caldelas deben estar preparados para un cierre de jornada húmedo y fresco, con la posibilidad de que las lluvias continúen durante la noche.

En resumen, el día de hoy en Ponte Caldelas se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y mantenerse abrigados, mientras se espera que las condiciones climáticas mejoren en los días siguientes.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 15 de febrero de 2026, el tiempo en Pazos de Borbén se presenta mayormente cubierto, con una probabilidad de lluvia que se mantiene alta a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 9 a 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Hoy, 15 de febrero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las primeras horas de la mañana presentarán temperaturas alrededor de 10 grados , con una ligera subida a 11 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.