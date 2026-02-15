El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día. Las condiciones atmosféricas indican que la lluvia será escasa en la mayoría de los periodos, aunque se prevén algunas variaciones en la intensidad de las precipitaciones.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados . Este rango térmico, aunque fresco, es característico de esta época del año en la región. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se situará en torno al 90%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.3 mm en algunos periodos. La lluvia comenzará a ser más notable a partir de la tarde, con un incremento en la probabilidad de lluvias hacia el final del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Poio necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 27 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 47 km/h en los momentos más intensos. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

A pesar de las condiciones adversas, no se prevén tormentas significativas, aunque hay un leve riesgo de tormentas aisladas hacia la tarde, con una probabilidad del 35% en el último periodo del día. Sin embargo, la atención principal debe centrarse en las lluvias y el viento, que serán los factores más destacados de la jornada.

En resumen, Poio experimentará un día nublado y húmedo, con temperaturas frescas y vientos moderados. Los residentes deben estar preparados para la lluvia y tomar precauciones ante las ráfagas de viento, asegurándose de mantenerse secos y abrigados mientras disfrutan de su día.

Hoy, 15 de febrero de 2026, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvia escasa a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se ha mantenido cubierto, y esta tendencia continuará durante el día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 a 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 a 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

