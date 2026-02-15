El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

Hoy, 15 de febrero de 2026, el tiempo en Pazos de Borbén se presenta mayormente cubierto, con una probabilidad de lluvia que se mantiene alta a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 9 a 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La precipitación será un factor importante a considerar, ya que se anticipa que caerán entre 0.1 y 0.5 mm de lluvia, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de lluvia es del 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten algunas lluvias ligeras a lo largo del día. Las lluvias serán escasas, pero constantes, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 83% y el 93%, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescura. Este nivel de humedad puede hacer que las temperaturas se sientan más frías de lo que realmente son, por lo que se recomienda a los habitantes que se vistan adecuadamente para evitar el malestar.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 29 km/h en las horas más activas del día. Este viento puede ser un factor a tener en cuenta, especialmente para aquellos que planean realizar actividades al aire libre. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, lo que podría afectar la sensación térmica y la estabilidad de objetos ligeros en el exterior.

A medida que avance el día, el sol saldrá a las 08:30 y se pondrá a las 19:06, lo que proporciona un tiempo de luz diurna considerable, aunque la mayor parte de este tiempo estará cubierto. Los residentes de Pazos de Borbén deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras que podrían interrumpir planes al aire libre. Es recomendable llevar paraguas y vestirse en capas para adaptarse a las condiciones cambiantes del tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

Hoy, 15 de febrero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las primeras horas de la mañana presentarán temperaturas alrededor de 10 grados , con una ligera subida a 11 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.