El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , proporcionando un tiempo fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera.

A medida que avance la jornada, se prevé que la nubosidad continúe, con la posibilidad de lluvias escasas a partir de la mañana. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 100% en algunos periodos, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas. Las lluvias, aunque ligeras, podrían acumular hasta 0.3 mm, lo que sugiere que es prudente llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 85% y el 91%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Esto es especialmente relevante para aquellos que son sensibles a la humedad, ya que puede resultar incómodo durante las horas más frescas del día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede aportar una sensación de frescura adicional, por lo que se recomienda tener en cuenta la dirección y la intensidad del mismo al planificar actividades al aire libre.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al atardecer, cuando la temperatura desciende y la humedad se eleva. El orto se producirá a las 08:31 y el ocaso a las 19:08, lo que significa que los días comienzan a alargarse, aunque hoy la luz solar será limitada debido a la cobertura nubosa.

En resumen, Oia experimentará un día fresco y mayormente cubierto, con lluvias escasas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la protección de un abrigo y un paraguas.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 15 de febrero de 2026, Baiona se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de mayor frescor.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 90%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura nubosa será total, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 13 grados , lo que sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la posibilidad de lluvia.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.