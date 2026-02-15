El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 90%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A partir de las 05:00 horas, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, con un 95% de posibilidades de precipitación entre las 01:00 y las 07:00 horas. Durante este periodo, se prevé una lluvia escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm. Las condiciones de cielo cubierto continuarán hasta la tarde, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 12-14 grados .

A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, donde se espera un 100% de probabilidad de precipitaciones. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en las horas más activas. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 14:00 horas, con un leve aumento a 14 grados .

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo de la tarde, el viento se intensificará, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde y la noche, el cielo seguirá cubierto, aunque las probabilidades de lluvia disminuirán ligeramente. Sin embargo, se mantendrá un 100% de probabilidad de precipitaciones entre las 19:00 y las 01:00 horas del día siguiente. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 13 grados , y la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 95%.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente cubierto con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones húmedas y ventosas, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.