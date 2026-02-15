El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , proporcionando un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

A lo largo de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados, aumentando ligeramente a 11 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se situará en torno al 85-89%. Esto puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a la precipitación, se espera que haya lluvias escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.3 mm en algunos momentos del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que se produzcan algunas lluvias ligeras, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Los ciudadanos deben estar preparados para la posibilidad de mojarse si se encuentran al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede contribuir a una sensación de frescura, especialmente cuando se combine con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que, aunque el tiempo será inestable, no se anticipan tormentas severas. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan informados sobre cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras. Se aconseja a la población que tome precauciones ante la posibilidad de lluvia y que se vista adecuadamente para el tiempo fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.