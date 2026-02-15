El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos que se mantendrán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la tarde, la descripción del estado del cielo indica que habrá un ambiente cubierto, con periodos de lluvia escasa que podrían presentarse en la mañana y continuar durante la tarde. Las probabilidades de precipitación son elevadas, alcanzando el 100% en intervalos clave, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, rondando los 13 grados , lo que proporciona un ambiente fresco. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se espera que oscile entre el 88% y el 92%. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 47 km/h en los momentos más intensos. Este viento puede generar ráfagas significativas, especialmente en áreas expuestas, lo que podría afectar actividades al aire libre. La dirección del viento y su fuerza también contribuirán a la sensación de frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de tormentas es baja en la mañana, pero se incrementa ligeramente en la tarde, alcanzando un 35% en el periodo de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, y los residentes deben estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

A medida que avance el día, se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que no superarán los 0.5 mm en total. Las lluvias más significativas se concentrarán en la tarde y la noche, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de conducción. Por lo tanto, es aconsejable tomar precauciones si se planea viajar.

En resumen, O Grove experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y vientos fuertes del suroeste. Los residentes deben estar preparados para un tiempo variable y tomar las precauciones necesarias para mantenerse cómodos y seguros.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será intensa, con un 100% de probabilidad de precipitación en varios periodos del día. A lo largo de la mañana, se espera que las condiciones se mantengan estables, con temperaturas que rondarán los 12 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica algo fresca, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.