El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A partir de las 04:00 horas, se espera que comiencen a registrarse intervalos nubosos con lluvia escasa, con una precipitación acumulada que podría alcanzar hasta 0.3 mm en las primeras horas. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 90% en las primeras horas del día y llegando al 100% entre las 07:00 y las 19:00 horas. Esto indica que es muy probable que los residentes de Nigrán experimenten lluvias intermitentes a lo largo de la mañana y la tarde.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 22 km/h, aumentando en intensidad a medida que avanza el día. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 43 km/h hacia el final de la jornada, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. La dirección del viento, combinada con la alta humedad relativa, que se mantendrá entre el 73% y el 90%, contribuirá a una sensación de bochorno y frescura.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando picos del 90% en las horas de la tarde. Esto, junto con las temperaturas frescas, puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es. Los habitantes de Nigrán deben estar preparados para un día gris y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas se mantendrán en torno a los 12 grados. La probabilidad de tormentas es baja, con un 20% de posibilidad entre las 19:00 y las 01:00 horas del día siguiente. Sin embargo, es recomendable estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser variable.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un ambiente fresco, cubierto y húmedo, con lluvias intermitentes y vientos moderados. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que los que deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Hoy, 15 de febrero de 2026, Baiona se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de mayor frescor.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo permanecerá completamente cubierto, con temperaturas que rondan los 11 a 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 88%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas indican que la lluvia será escasa, aunque se espera que se acumulen pequeñas cantidades de agua, especialmente en las horas centrales de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.