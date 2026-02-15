El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 11 grados, manteniéndose estable hasta la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% y alcanzando hasta un 90% en las horas posteriores, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos soplarán desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 15 km/h, aumentando en intensidad a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en la tarde.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, con un 100% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las horas de mayor actividad. Sin embargo, es importante estar preparado para la posibilidad de chubascos ligeros, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de lluvia se incrementa.

A pesar de la escasa cantidad de lluvia pronosticada, la combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es. Los ciudadanos de Mos deben considerar vestirse en capas y llevar paraguas o impermeables si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

En cuanto a la actividad al aire libre, se recomienda precaución, ya que las condiciones pueden volverse incómodas debido a la combinación de viento y humedad. Las ráfagas de viento podrían hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que es aconsejable buscar refugio en espacios cerrados durante los momentos de mayor inclemencia.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras, lo que sugiere un ambiente ideal para actividades en interiores.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , proporcionando un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas indican que la lluvia será escasa, aunque se espera que se acumulen pequeñas cantidades de agua, especialmente en las horas centrales de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.