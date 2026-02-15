El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moraña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 15 de febrero de 2026, Moraña se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que sugieren la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 10 a 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.
A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 12 grados, con un leve aumento en la sensación térmica debido a la presencia de nubes. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad de lluvia en los periodos de la tarde y la noche. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.7 mm en la tarde, especialmente entre las 18:00 y 21:00 horas, cuando se prevé la mayor intensidad de las precipitaciones.
El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 42 km/h, alcanzando su máxima racha en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda a los habitantes de Moraña vestirse adecuadamente para el tiempo.
La probabilidad de tormentas es baja, con un 25% de posibilidad en el periodo de la tarde, lo que sugiere que, aunque las lluvias serán constantes, no se anticipan fenómenos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que la situación puede evolucionar rápidamente.
A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Los conductores deben tener precaución al desplazarse, ya que las carreteras pueden volverse resbaladizas debido a la acumulación de agua.
En resumen, Moraña experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y un viento moderado. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y prepararse para un tiempo fresco y húmedo.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 10 a 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que generará una sensación de frío y un ambiente húmedo.
Hoy, 15 de febrero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que sugieren la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 11 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados, lo que podría resultar en un ambiente fresco y húmedo.
El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.
