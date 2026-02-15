El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

A lo largo de la jornada, la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.4 mm en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir. Las lluvias más ligeras se concentrarán en las primeras horas de la mañana y en la tarde, especialmente entre las 16:00 y 18:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 80% y el 90%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Esta combinación de humedad y temperaturas moderadas puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se aconseja vestirse en capas para mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en las horas de la tarde. Este viento podría aportar un ligero alivio a la sensación de frío, pero también podría hacer que la lluvia se sienta más intensa en momentos puntuales.

La salida del sol está programada para las 08:30, mientras que el ocaso se producirá a las 19:06, lo que proporciona un día relativamente largo para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia. En resumen, Mondariz experimentará un día nublado con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento moderado, lo que sugiere que es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o, si se sale, estar preparado para las inclemencias del tiempo.

Hoy, 15 de febrero de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de bruma y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 7 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando hasta 10 grados en las horas más cálidas.

Hoy, 15 de febrero de 2026, el tiempo en Pazos de Borbén se presenta mayormente cubierto, con una probabilidad de lluvia que se mantiene alta a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 9 a 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Hoy, 15 de febrero de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente nublado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte del día. A medida que avance la jornada, se prevé que la nubosidad continúe, con algunas posibilidades de lluvia escasa en ciertos momentos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.