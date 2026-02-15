El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la tarde y la noche, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque se espera que sean ligeras. En términos de acumulación, se anticipa que la precipitación será de alrededor de 0.1 a 0.3 mm, lo que no debería causar grandes inconvenientes, pero sí es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se tiene previsto estar al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, con valores que rondan entre el 78% y el 92% a lo largo del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja vestirse en capas para mayor comodidad.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que alcanzarán hasta los 46 km/h, con dirección predominante del suroeste. Este viento puede hacer que la sensación de frío se intensifique, especialmente en las zonas más expuestas. Durante las primeras horas de la mañana, la velocidad del viento será de aproximadamente 6 km/h, aumentando gradualmente a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en la tarde.

No se prevén tormentas significativas, aunque hay un 25% de probabilidad de tormentas en el periodo de la tarde, lo que podría traer consigo algunas rachas de viento más intensas. Es recomendable estar atento a las actualizaciones meteorológicas, especialmente si se planean actividades al aire libre.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un cielo cubierto, con lluvias ligeras y un ambiente fresco. La combinación de alta humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que es aconsejable abrigarse bien. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día será clave para disfrutar de las actividades programadas.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición se mantenga durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la lluvia.

Hoy, 15 de febrero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. A partir de las 5:00 a.m. hasta las 8:00 a.m., se espera que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando un 90% en las primeras horas y un 100% entre las 7:00 a.m. y la 1:00 p.m. Esto sugiere que los habitantes de Cangas deben estar preparados para la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas indican que la lluvia será escasa, aunque se espera que se acumulen pequeñas cantidades de agua, especialmente en las horas centrales de la jornada.

