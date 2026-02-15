El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 a 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance la mañana, se espera que la humedad relativa se mantenga alta, alcanzando hasta un 93% en algunos momentos. Esto, combinado con las condiciones nubladas, puede generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros. La probabilidad de lluvia es significativa, con un 100% de posibilidad de precipitaciones en los periodos de la tarde y la noche. Las lluvias serán escasas en las primeras horas, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm en las últimas horas del día.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 46 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. Es recomendable que los residentes de Meis se preparen para un día de clima inestable, llevando consigo paraguas y abrigos adecuados si planean salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 35% de posibilidad en las horas de la tarde y la noche, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de las lluvias. Es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto y las temperaturas descenderán ligeramente, manteniéndose en torno a los 12 grados. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, por lo que se recomienda precaución al conducir. En resumen, el día de hoy en Meis será mayormente nublado, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco, lo que sugiere que es un buen momento para actividades en interiores y para disfrutar de un día acogedor en casa.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 10 a 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que generará una sensación de frío y un ambiente húmedo.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será intensa, con un 100% de probabilidad de precipitación en varios periodos del día. A lo largo de la mañana, se espera que las condiciones se mantengan estables, con temperaturas que rondarán los 12 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica algo fresca, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día. Las condiciones meteorológicas indican que la lluvia será escasa en la mayor parte del día, aunque se prevén momentos de mayor intensidad hacia la tarde y la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.