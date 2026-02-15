El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Las precipitaciones comenzarán a ser más significativas a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en las primeras horas y hasta 1 mm hacia el final de la jornada. Esto indica que los habitantes de Meaño deben estar preparados para condiciones de lluvia escasa, pero constante, especialmente entre las 14:00 y las 19:00 horas.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 90% y el 94%, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor. Los vientos soplarán desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 26 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en las horas más activas del día. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A lo largo de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 11 grados, aumentando ligeramente a 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados, justo antes de que las lluvias se intensifiquen. La combinación de viento y lluvia puede generar condiciones de incomodidad, por lo que se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente y lleven paraguas si planean salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la posibilidad de tormentas hacia la tarde, cuando la probabilidad alcanza el 35% entre las 19:00 y las 21:00 horas. Esto sugiere que, aunque la lluvia será la protagonista, no se descartan algunos truenos aislados.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será intensa, con un 100% de probabilidad de precipitación en varios periodos del día. A lo largo de la mañana, se espera que las condiciones se mantengan estables, con temperaturas que rondarán los 12 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica algo fresca, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día. Las condiciones meteorológicas indican que la lluvia será escasa en la mayor parte del día, aunque se prevén momentos de mayor intensidad hacia la tarde y la noche.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Sanxenxo se presenta con un panorama mayormente cubierto, con cielos que permanecerán nublados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. A partir del periodo de la tarde, se prevé la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas centrales, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.