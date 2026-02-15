El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

Hoy, 15 de febrero de 2026, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvia escasa a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se ha mantenido cubierto, y esta tendencia continuará durante el día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 88% en las primeras horas de la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A medida que avance el día, la humedad se estabilizará en torno al 85%, lo que podría contribuir a la sensación de pesadez en el ambiente.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en total. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los residentes de Marín necesiten paraguas o impermeables si planean salir. Las lluvias serán escasas, pero constantes, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 24 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 51 km/h en las horas más ventosas. Esto podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en áreas expuestas. Se recomienda tener precaución al desplazarse, ya que el viento podría afectar la estabilidad de estructuras ligeras y árboles.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá baja, con un 0% en la mañana y un aumento al 40% en la tarde, lo que sugiere que, aunque las tormentas no son esperadas, no se pueden descartar del todo. Los residentes deben estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

En resumen, Marín experimentará un día fresco y cubierto, con lluvias ligeras y un viento notable. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o, si se sale, estar preparados para las inclemencias del tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día. Las condiciones atmosféricas indican que la lluvia será escasa en la mayoría de los periodos, aunque se prevén algunas variaciones en la intensidad de las precipitaciones.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 a 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos grises que dominarán la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia escasa que podría presentarse en varios momentos del día. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Vilaboa experimenten algunas lloviznas a lo largo del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.