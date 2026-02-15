El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas áreas. A medida que avance la jornada, la bruma persistirá en las primeras horas, pero se espera que las condiciones se mantengan estables con nubes densas.

La temperatura durante el día oscilará entre los 7 y 11 grados , comenzando con un fresco 7 grados a la medianoche y alcanzando un máximo de 11 grados hacia el mediodía. Este rango de temperaturas sugiere un día frío, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para evitar el frío.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% y alcanzando hasta un 93% en las horas de la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que es aconsejable abrigarse bien si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que Lalín reciba lluvias escasas a lo largo del día. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 5 de la mañana, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las primeras horas. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando hasta 1 mm hacia la noche. La probabilidad de precipitación es alta, con un 70% en las primeras horas y un 100% entre las 7 y las 19 horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias intermitentes.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 48 km/h. Esto podría generar una sensación térmica aún más fría, por lo que se recomienda tener precaución, especialmente en áreas abiertas.

Finalmente, la probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad de que se produzcan en las últimas horas del día. En resumen, se prevé un día mayormente cubierto y húmedo, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas, lo que sugiere que los residentes de Lalín deben estar preparados para un tiempo invernal.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de niebla y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 10 grados a lo largo del día.

Hoy, 15 de febrero de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían traer algo de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 8 a 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% en la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.