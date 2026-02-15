El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La precipitación será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se registren lluvias ligeras, especialmente en las horas centrales del día. A partir del periodo 04 (entre las 04:00 y las 05:00), se anticipa una precipitación de 0.1 mm, aumentando a 0.2 mm entre las 07:00 y las 09:00. A medida que avance la jornada, la lluvia podría intensificarse ligeramente, alcanzando hasta 1 mm en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 88% y el 93%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Esta combinación de humedad y temperaturas frescas puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se registrarán rachas significativas, especialmente del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 48 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar condiciones de viento fuerte, especialmente en áreas expuestas, por lo que se aconseja tener precaución si se planean actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 35% de posibilidad de tormentas eléctricas en las horas de la tarde, lo que sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, no se descartan episodios de actividad eléctrica. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y vientos fuertes. Se recomienda a la población que tome precauciones ante las condiciones climáticas y que esté preparada para posibles cambios en el tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será intensa, con un 100% de probabilidad de precipitación en varios periodos del día. A lo largo de la mañana, se espera que las condiciones se mantengan estables, con temperaturas que rondarán los 12 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica algo fresca, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos que se mantendrán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la tarde, la descripción del estado del cielo indica que habrá un ambiente cubierto, con periodos de lluvia escasa que podrían presentarse en la mañana y continuar durante la tarde. Las probabilidades de precipitación son elevadas, alcanzando el 100% en intervalos clave, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras.

Hoy, 15 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que la lluvia será un factor constante en la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.