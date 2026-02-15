El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá hasta la tarde. A medida que avance el día, se prevé que la nubosidad se mantenga, con algunas posibilidades de lluvias escasas, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que no superarán los 0.4 mm en total. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de mayor actividad, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir. Las lluvias, aunque escasas, pueden ser persistentes, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a la temperatura, se espera que se mantenga bastante estable, oscilando entre los 12 y 14 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán durante la mañana, con un leve aumento hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 85% y el 91%. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es importante tener precaución, especialmente en áreas expuestas, donde el viento puede ser más intenso.

A lo largo del día, la visibilidad se mantendrá adecuada, aunque puede verse ligeramente reducida durante los momentos de lluvia. La combinación de la alta humedad y el viento puede generar un ambiente algo incómodo, por lo que se aconseja a los residentes y visitantes de A Guarda que tomen las precauciones necesarias.

En resumen, el día se presentará mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque aquellos que necesiten salir deben estar preparados para las condiciones meteorológicas cambiantes.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , proporcionando un tiempo fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 90%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura nubosa será total, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 13 grados , lo que sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.