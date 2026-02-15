El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo permanecerá completamente cubierto, con temperaturas que rondan los 11 a 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 88%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A partir de las 04:00 horas, se espera que la situación meteorológica comience a cambiar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las precipitaciones serán escasas, con valores que se estiman en 0.1 mm a lo largo de la mañana. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente en las horas siguientes, alcanzando un 90% entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es muy probable que los habitantes de Gondomar experimenten lluvias intermitentes durante la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 22 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 43 km/h hacia el final de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica aún más fría.

A medida que el día avanza, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre 12 y 13 grados . La combinación de la alta humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar el frío.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea baja durante la mayor parte del día, con un leve aumento a un 20% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto indica que, aunque las lluvias serán la principal preocupación, no se anticipan tormentas severas.

En resumen, Gondomar experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y un viento notable. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia, y que se mantengan abrigados ante las bajas temperaturas y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.