El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de niebla y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y al viento que soplará desde el suroeste, con rachas que podrían llegar a los 49 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la percepción del frío sea más intensa, especialmente en las zonas más expuestas.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvias durante las franjas horarias de la mañana y la tarde. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían variar entre 0.1 y 0.5 mm en las primeras horas, aumentando a 0.8 mm hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque no se esperan tormentas, la lluvia será constante y podría generar condiciones de humedad en las calles y caminos.

La niebla será un factor importante a considerar, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones al desplazarse, ya que la combinación de niebla y lluvia puede hacer que las condiciones sean peligrosas.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con escasas oportunidades de que el sol se asome entre las nubes. Las temperaturas se mantendrán estables, y aunque se espera un ligero aumento hacia la tarde, la sensación de frío persistirá debido a la humedad y el viento.

En resumen, Forcarei experimentará un día gris y húmedo, con temperaturas frescas y condiciones de visibilidad reducida por la niebla. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja a los residentes que se preparen para un tiempo invernal, manteniendo abrigados y atentos a las condiciones meteorológicas cambiantes.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de bruma y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que generará una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la posibilidad de lluvia.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 10 grados a lo largo del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.