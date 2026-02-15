El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de bruma y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que generará una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la posibilidad de lluvia.

La precipitación será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se acumulen entre 0.1 y 2 milímetros a lo largo del día. Las lluvias serán más intensas hacia la tarde y la noche, con un aumento gradual en la cantidad de agua caída. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de A Estrada experimenten lluvias intermitentes.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una atmósfera densa y algo incómoda para algunos.

En cuanto al viento, se registrarán rachas significativas, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 29 km/h. Las rachas más fuertes podrían alcanzar hasta los 51 km/h, lo que podría causar algunas molestias, especialmente en áreas expuestas. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean realizar actividades al aire libre, ya que el viento podría ser un factor a considerar.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la bruma y las lluvias, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Se aconseja a los conductores que mantengan precaución en las carreteras y que utilicen las luces de sus vehículos para mejorar la visibilidad.

En resumen, A Estrada experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se recomienda estar preparado para las condiciones climáticas cambiantes y tomar las precauciones necesarias para disfrutar del día de manera segura.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 10 grados a lo largo del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.