El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Se espera que las precipitaciones sean escasas en las primeras horas, con acumulaciones de hasta 0.1 mm, pero a medida que avance la tarde, la intensidad de la lluvia aumentará. En particular, se prevé que entre las 18:00 y 19:00 horas, Cuntis reciba la mayor cantidad de lluvia, con acumulaciones que podrían llegar a 0.7 mm. Esto se traduce en un día en el que es recomendable llevar paraguas y estar preparado para condiciones húmedas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas frescas. Esta combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 21 km/h. Las ráfagas de viento pueden ser más intensas en algunos momentos, alcanzando hasta 42 km/h, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, por lo que es recomendable abrigarse bien si se planea salir.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas es baja, con un 25% de posibilidad de que se produzcan en las últimas horas de la tarde. Sin embargo, la atención debe centrarse en las lluvias, que serán el fenómeno meteorológico más destacado. En resumen, hoy en Cuntis se anticipa un día gris y húmedo, ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para la lluvia y el viento.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 15 de febrero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que sugieren la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 11 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados, lo que podría resultar en un ambiente fresco y húmedo.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de bruma y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que generará una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la posibilidad de lluvia.

Hoy, 15 de febrero de 2026, Moraña se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que sugieren la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 10 a 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.