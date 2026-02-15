El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

Hoy, 15 de febrero de 2026, Catoira se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones de cielo que se mantendrán en su mayoría nubladas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, y esta tendencia continuará durante el día, con la posibilidad de lluvias escasas en varios periodos. Las primeras horas de la mañana se presentarán con temperaturas estables alrededor de los 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga constante, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, oscilando entre el 85% y el 92%, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescor. Este nivel de humedad, combinado con el cielo cubierto, puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se registren entre 0.1 y 0.4 mm de lluvia, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es del 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán ligeras. Las lluvias más intensas podrían ocurrir hacia el final de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar hasta 5 mm en las horas nocturnas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 14 y 27 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 51 km/h en los momentos más intensos. Esto puede generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. Se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para el tiempo, considerando la posibilidad de lluvias y el viento fresco.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 30% de posibilidad de que se produzcan en las últimas horas del día. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras. Los residentes deben estar preparados para un día húmedo y ventoso, con la posibilidad de que las condiciones se deterioren hacia la noche.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 15 de febrero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que sugieren la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 11 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados, lo que podría resultar en un ambiente fresco y húmedo.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.