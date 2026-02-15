El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

Hoy, 15 de febrero de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de bruma y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 7 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando hasta 10 grados en las horas más cálidas.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 82% y alcanzando picos de hasta el 100% en las primeras horas del día. Esta elevada humedad, combinada con la bruma, podría dificultar la visibilidad, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Los ciudadanos deben tener precaución al desplazarse, ya que la bruma puede ser densa en algunos momentos.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.4 mm en las horas más críticas. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos del día, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean intensas, es probable que se produzcan chubascos intermitentes que podrían mojar las calles y los espacios al aire libre.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 28 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 50 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede contribuir a una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda a los habitantes de A Cañiza vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos durante el día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 9 a 10 grados. La visibilidad podría mejorar ligeramente hacia el final del día, pero la bruma persistente y la posibilidad de lluvias ligeras continuarán siendo características del tiempo en A Cañiza.

En resumen, el día se presenta como uno de clima fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones de visibilidad reducida y llevar consigo paraguas o impermeables si planean salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos grises que dominarán la jornada. Desde la medianoche hasta el amanecer, la cobertura nubosa será total, y aunque no se esperan tormentas, la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Esto sugiere que, aunque la lluvia será escasa, es probable que se registren algunas gotas a lo largo de la jornada, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

Hoy, 15 de febrero de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente nublado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte del día. A medida que avance la jornada, se prevé que la nubosidad continúe, con algunas posibilidades de lluvia escasa en ciertos momentos.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.