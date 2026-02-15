El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

Hoy, 15 de febrero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. A partir de las 5:00 a.m. hasta las 8:00 a.m., se espera que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando un 90% en las primeras horas y un 100% entre las 7:00 a.m. y la 1:00 p.m. Esto sugiere que los habitantes de Cangas deben estar preparados para la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

La precipitación acumulada durante el día se estima en alrededor de 0.1 a 0.3 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será ligera, puede ser suficiente para causar incomodidades. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 13 grados , lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las horas de la mañana, lo que puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 24 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 47 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable que los residentes se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, especialmente si planean salir durante el día.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas se incrementará ligeramente, alcanzando un 35% entre las 7:00 p.m. y la 1:00 a.m. del día siguiente. Esto sugiere que, aunque la lluvia será escasa, existe la posibilidad de que se produzcan tormentas aisladas, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un cielo cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Los vientos del suroeste aportarán un toque de frescura, y la alta humedad hará que la sensación térmica sea más fría. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que necesiten salir deben estar preparados para las condiciones climáticas cambiantes.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición se mantenga durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la lluvia.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas indican que la lluvia será escasa, aunque se espera que se acumulen pequeñas cantidades de agua, especialmente en las horas centrales de la jornada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.