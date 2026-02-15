El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será intensa, con un 100% de probabilidad de precipitación en varios periodos del día. A lo largo de la mañana, se espera que las condiciones se mantengan estables, con temperaturas que rondarán los 12 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica algo fresca, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en algunos momentos, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda. Esto puede hacer que la percepción del frío sea más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que se registren lluvias escasas a lo largo del día, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las horas de la mañana y hasta 1 mm en la tarde. Las lluvias serán intermitentes, lo que significa que habrá momentos en los que el agua caerá con mayor intensidad, especialmente entre las 22:00 y 23:00 horas, cuando se prevé un aumento en la cantidad de precipitación.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 31 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 48 km/h en las horas más activas del día. Esto puede generar una sensación de frío adicional, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 35% de posibilidad de que se produzcan en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Sin embargo, la inestabilidad en la atmósfera podría dar lugar a cambios repentinos, por lo que es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

A medida que avance la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 13 grados , lo que sugiere que la jornada se sentirá fresca y húmeda. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, hoy en Cambados se prevé un día nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y un viento notable. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones climáticas a medida que avanza el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos que se mantendrán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la tarde, la descripción del estado del cielo indica que habrá un ambiente cubierto, con periodos de lluvia escasa que podrían presentarse en la mañana y continuar durante la tarde. Las probabilidades de precipitación son elevadas, alcanzando el 100% en intervalos clave, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día. Las condiciones meteorológicas indican que la lluvia será escasa en la mayor parte del día, aunque se prevén momentos de mayor intensidad hacia la tarde y la noche.

Hoy, 15 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que la lluvia será un factor constante en la jornada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.