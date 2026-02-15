El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

Hoy, 15 de febrero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que sugieren la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 11 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados, lo que podría resultar en un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas, puede hacer que la percepción térmica sea inferior a la temperatura real, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 0.6 mm hacia la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de 07:00 a 13:00 y de 13:00 a 19:00, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias durante estas horas. Sin embargo, las lluvias no serán intensas, lo que podría permitir que las actividades al aire libre continúen con precaución.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 41 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante la tarde. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que es aconsejable tener en cuenta las condiciones del viento al planificar actividades al aire libre. Las rachas de viento podrían ser más fuertes en áreas expuestas, así que se recomienda precaución.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto y las temperaturas descenderán ligeramente, manteniéndose alrededor de los 11 grados. La puesta de sol se producirá a las 19:06, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, no debería presentar condiciones extremas. Los residentes de Caldas de Reis deben estar preparados para un día de lluvia ligera y viento, manteniendo siempre un ojo en el cielo y ajustando sus planes según las condiciones climáticas.

Hoy, 15 de febrero de 2026, Catoira se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones de cielo que se mantendrán en su mayoría nubladas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, y esta tendencia continuará durante el día, con la posibilidad de lluvias escasas en varios periodos. Las primeras horas de la mañana se presentarán con temperaturas estables alrededor de los 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Hoy, 15 de febrero de 2026, Moraña se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que sugieren la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 10 a 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.