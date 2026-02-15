El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición se mantenga durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la lluvia.

La precipitación será un factor importante a considerar, ya que se prevé que caigan entre 0.1 y 0.5 mm de lluvia en diferentes momentos del día. En particular, las horas de la tarde y la noche podrían ser las más afectadas, con lluvias escasas que podrían interrumpir las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los residentes de Bueu necesiten paraguas o impermeables si planean salir.

La humedad relativa también será notablemente alta, oscilando entre el 75% y el 88%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Esto es especialmente relevante para aquellos que son sensibles a la humedad, ya que podría generar una sensación de incomodidad.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que alcanzarán hasta los 51 km/h, con dirección predominante del suroeste. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fresca, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se va a estar al aire libre. Las rachas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, lo que podría afectar la estabilidad de estructuras ligeras y la seguridad de actividades al aire libre.

A pesar de las condiciones adversas, la comunidad de Bueu puede aprovechar el día para realizar actividades en interiores, como visitar museos o disfrutar de la gastronomía local en los restaurantes. La previsión de tormentas es baja, con un 0% de probabilidad en la mañana y un leve aumento al 40% en la tarde, lo que sugiere que, aunque la lluvia será un factor, las tormentas severas no son esperadas.

En resumen, el día se presentará fresco y cubierto, con lluvias esporádicas y un viento notable. Es un buen momento para planificar actividades bajo techo y estar preparados para las inclemencias del tiempo.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 15 de febrero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. A partir de las 5:00 a.m. hasta las 8:00 a.m., se espera que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando un 90% en las primeras horas y un 100% entre las 7:00 a.m. y la 1:00 p.m. Esto sugiere que los habitantes de Cangas deben estar preparados para la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Sanxenxo se presenta con un panorama mayormente cubierto, con cielos que permanecerán nublados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. A partir del periodo de la tarde, se prevé la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas centrales, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

