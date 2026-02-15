El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 10 a 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que generará una sensación de frío y un ambiente húmedo.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 11 a 12 grados . Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, con un pronóstico de lluvias que podría acumular hasta 0.3 mm en las horas pico. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Barro experimenten lluvias intermitentes.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 44 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta racha de viento puede generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las ráfagas de viento podrían ser especialmente fuertes entre las 19:00 y 21:00, lo que podría afectar la visibilidad y la comodidad al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 35% de posibilidad de tormentas eléctricas en la franja horaria de 19:00 a 21:00, lo que añade un elemento de precaución para quienes se encuentren en la calle durante ese tiempo. Es aconsejable estar atentos a las alertas meteorológicas y buscar refugio si se presentan condiciones adversas.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la noche, aunque las lluvias continuarán siendo una constante. El ocaso se producirá a las 19:06, marcando el final de un día gris y húmedo. Los residentes de Barro deben prepararse para un día de clima invernal, con la posibilidad de lluvias y viento fuerte, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 a 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

Hoy, 15 de febrero de 2026, Moraña se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que sugieren la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 10 a 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día. Las condiciones meteorológicas indican que la lluvia será escasa en la mayor parte del día, aunque se prevén momentos de mayor intensidad hacia la tarde y la noche.

