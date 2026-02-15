El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

Hoy, 15 de febrero de 2026, Baiona se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de mayor frescor.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga elevada, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas, con un 100% de probabilidad de lluvia en estos periodos. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.3 mm en las horas más activas. Aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 43 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas y costeras, donde la sensación térmica podría ser más baja debido al efecto del viento. Las velocidades del viento oscilarán entre 6 y 25 km/h durante la mañana, aumentando gradualmente a medida que se acerque la tarde.

En cuanto a la temperatura, se mantendrá constante en 12 grados durante la mayor parte del día, subiendo ligeramente a 13 grados en las horas de la tarde. Esta estabilidad térmica, combinada con la alta humedad, podría hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente a los 12 grados, manteniendo el ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 20% de posibilidad de que se produzcan en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

En resumen, Baiona experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento notable. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día de clima variable, manteniendo a mano ropa adecuada y protección contra la lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo permanecerá completamente cubierto, con temperaturas que rondan los 11 a 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 88%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , proporcionando un tiempo fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.