El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos grises que dominarán la jornada. Desde la medianoche hasta el amanecer, la cobertura nubosa será total, y aunque no se esperan tormentas, la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Esto sugiere que, aunque la lluvia será escasa, es probable que se registren algunas gotas a lo largo de la jornada, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 13 grados . Durante las primeras horas, la temperatura se situará en torno a los 10 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un máximo de 13 grados en la tarde. Esta leve elevación en la temperatura puede ofrecer un respiro en comparación con el frío de la noche anterior, pero no será suficiente para eliminar la sensación de frescura que se sentirá debido a la alta humedad.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 76% y alcanzando hasta un 91% en las horas de la mañana. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de As Neves vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 40 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es importante tener en cuenta que el viento puede ser un factor significativo en la percepción del frío, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque la cantidad esperada será mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm. Sin embargo, la atmósfera se sentirá pesada y húmeda, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Los residentes deben estar preparados para condiciones de visibilidad reducida y posibles charcos en las calles debido a la lluvia ligera.

En resumen, el día en As Neves se caracterizará por un tiempo cubierto y fresco, con alta humedad y vientos moderados, lo que sugiere que es un buen momento para actividades en interiores y para abrigarse adecuadamente si se sale al exterior.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 15 de febrero de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente nublado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte del día. A medida que avance la jornada, se prevé que la nubosidad continúe, con algunas posibilidades de lluvia escasa en ciertos momentos.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas.

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos grises que dominarán la jornada. Desde la medianoche hasta la tarde, se espera que las nubes cubran el cielo, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, los termómetros marcarán alrededor de 10 grados, aumentando gradualmente hasta llegar a los 14 grados en la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.