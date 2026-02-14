El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

Hoy, 14 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se despertará con un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes vayan aumentando, especialmente en la tarde, donde se prevén intervalos nubosos y un cielo nuboso en general. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 14 grados , lo que sugiere un día templado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 59% por la mañana y alcanzando hasta un 84% en las horas previas al mediodía. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. A medida que la temperatura suba ligeramente, la humedad podría hacer que el ambiente se sienta más pesado, pero no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con la excepción de un leve riesgo de lloviznas en la tarde, aunque esto es poco probable.

El viento soplará desde el norte, con rachas que alcanzarán hasta 44 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas costeras. A medida que el viento se suaviza, se espera que la velocidad baje a unos 10 km/h hacia la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, no se prevén eventos significativos, lo que sugiere que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día sin interrupciones climáticas. Sin embargo, es recomendable estar atentos a los cambios en el cielo, ya que la nubosidad podría aumentar en la tarde.

El orto se producirá a las 08:33 y el ocaso a las 19:05, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el día de San Valentín en Vilanova de Arousa promete ser mayormente despejado por la mañana, con un aumento de nubes hacia la tarde, temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para disfrutar de un paseo o una comida al aire libre.

