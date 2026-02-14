El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, en Vilagarcía de Arousa, se espera un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con buena visibilidad y temperaturas frescas. La temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , con una humedad relativa del 54%, lo que proporcionará una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar intervalos de nubes, aunque en general se mantendrá poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados, con una ligera subida en la sensación térmica. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 62% hacia el mediodía. El viento soplará del norte a una velocidad de 18 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

Durante la tarde, se prevé que el cielo se nuble más, con un aumento en la cobertura nubosa, alcanzando un estado nuboso. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados, y la humedad relativa se situará en torno al 55%. A pesar de la nubosidad, no se esperan precipitaciones significativas, aunque hay una probabilidad del 15% de lluvia en intervalos específicos de la tarde.

En cuanto a las condiciones del viento, se anticipa que la velocidad aumente ligeramente, alcanzando hasta 29 km/h en rachas, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. La dirección del viento variará entre el norte y el noroeste, lo que es típico para esta época del año en la región.

Al caer la tarde y acercarse la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados. La humedad aumentará, alcanzando un 67% hacia la noche. La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad, lo que sugiere que la jornada concluirá sin eventos climáticos adversos.

En resumen, el día de San Valentín en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo fresco, con cielos que irán de despejados a nubosos, sin precipitaciones significativas. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la brisa y las temperaturas frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.